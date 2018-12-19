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Производство

Как мы стали изготовителями мини экскаваторов

Всем привет! Меня зовут Юрий, мне 38.

Наш завод в Санкт-Петербурге занимается производством и продажей мини экскаваторов (Mole E-1700) ручной сборки на заказ.

Наша цель — это производство лучших качественных мини экскаваторов и до 2025 г. быть представленными во всех крупных городах России и СНГ.

Я благодарен каждому, кто интересуется вопросами производства и делится этим с друзьями!

Возможно, прямо сейчас они ищут себе качественный и доступный мини экскаватор?!

  •  © vk.com

Я родился в городе Ульяновске с населением 626 тыс. чел. Мне всегда хотелось подарить своему деду качественный мини экскаватор для работы в деревне. Но выбор ограничивался предложениями б/у вариантов на местном «рынке» и семейным бюджетом.

В 2002 году я переехал в Санкт-Петербург. Как многие, устроился работать инженером в одну из топливных компаний. Работал там 6 лет. Вырос до руководителя проектов. Занимаясь многими строительными проектами, я постоянно видел у подрядчиков хорошую импортную мини спец. технику. Красивые качественные мини экскаваторы произвели на меня неизгладимое впечатление.

После того, как уволился, я участвовал и запускал проекты для иностранных компаний и многое другое. Я «примерил» на себя много ниш, но все было не то.

И пройдя такой путь, я встретил своего будущего Партнера, который уже очень долго занимался производством разных механизмов и т. п. Он достиг значительных успехов в машиностроении, но был известен только в узких кругах.

Я загорелся. Это был мой шанс. Я вспомнил про свою мечту, про мини экскаватор для деда. Захотел стать частью этого и развиться до масштабов страны.

6 лет опыта в продажах и маркетинге мне очень пригодились. Мы создали сайт, группу в ВК, разработали каталог с ассортиментом техники и навесного оборудования. Протестировав нашу технику о рынок, мы получили положительную обратную связь, и люди с удовольствием начали к нам обращаться. Почему? Это качество техники и экономия от 1,5 млн руб.

Сегодня у нас собственное производство мини экскаваторов ручной сборки в Санкт-Петербурге. И мы ведем переговоры с Сирийским правительством на предмет поставки наших мини экскаваторов в Сирийскую Арабскую республику.

  •  © vk.com

Создаватькачественную мини спец технику, получать положительную обратную связь от пользователей чертовски приятно!

Помогите узнать своим друзьям о нас! Спасибо заранее!

И помните, «любой может стать любым»!

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  • Нет аватара termometrix
    20.12.1800:02:07

    Интересно,поздравляю!Молодцы!

    #1094083
  • Нет аватара AlexCrazy
    20.12.1801:30:03

    Один такой экскаватор заменяет бригаду работников ЖКХ на перманентном перекуре ,

    беда только в том что эти работники потом без работы останутся, а так то конечно машина зачетная.

    #1094098
    • Нет аватара elron
      20.12.1802:41:29

      вот как раз это не беда. те кто «на перманентном перекуре» и должны сидеть без работы.

      а по существу --- экскаваторы штука нужная. но всё-таки хотелось бы от автора услышать не историю успеха, а технические характеристики.

      #1094103
      • Нет аватара allez
        20.12.1805:41:25

        Эксплуатационные характеристики Mole E-1700

        Высота копания 3 м

        Глубина копания 1.7 м

        Объём ковша 0.20 куб.м.

        Максимальная скорость 1 км/ч

        #1094104
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