Как мы стали изготовителями мини экскаваторов
Всем привет! Меня зовут Юрий, мне 38.
Наш завод в Санкт-Петербурге занимается производством и продажей мини экскаваторов (Mole E-1700) ручной сборки на заказ.
Наша цель — это производство лучших качественных мини экскаваторов и до 2025 г. быть представленными во всех крупных городах России и СНГ.
Я благодарен каждому, кто интересуется вопросами производства и делится этим с друзьями!
Возможно, прямо сейчас они ищут себе качественный и доступный мини экскаватор?!
Я родился в городе Ульяновске с населением 626 тыс. чел. Мне всегда хотелось подарить своему деду качественный мини экскаватор для работы в деревне. Но выбор ограничивался предложениями б/у вариантов на местном «рынке» и семейным бюджетом.
В 2002 году я переехал в Санкт-Петербург. Как многие, устроился работать инженером в одну из топливных компаний. Работал там 6 лет. Вырос до руководителя проектов. Занимаясь многими строительными проектами, я постоянно видел у подрядчиков хорошую импортную мини спец. технику. Красивые качественные мини экскаваторы произвели на меня неизгладимое впечатление.
После того, как уволился, я участвовал и запускал проекты для иностранных компаний и многое другое. Я «примерил» на себя много ниш, но все было не то.
И пройдя такой путь, я встретил своего будущего Партнера, который уже очень долго занимался производством разных механизмов
Я загорелся. Это был мой шанс. Я вспомнил про свою мечту, про мини экскаватор для деда. Захотел стать частью этого и развиться до масштабов страны.
6 лет опыта в продажах и маркетинге мне очень пригодились. Мы создали сайт, группу в ВК, разработали каталог с ассортиментом техники и навесного оборудования. Протестировав нашу технику о рынок, мы получили положительную обратную связь, и люди с удовольствием начали к нам обращаться. Почему? Это качество техники и экономия от 1,5 млн руб.
Сегодня у нас собственное производство мини экскаваторов ручной сборки в Санкт-Петербурге. И мы ведем переговоры с Сирийским правительством на предмет поставки наших мини экскаваторов в Сирийскую Арабскую республику.
Создаватькачественную мини спец технику, получать положительную обратную связь от пользователей чертовски приятно!
Помогите узнать своим друзьям о нас! Спасибо заранее!
И помните, «любой может стать любым»!
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