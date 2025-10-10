FAN.Robotics / ФАН.Робототехника - инновационные роботизированные решения для вашего производства!
В Челябинске появилось новое производство промышленных роботов укладчиков (паллетайзеров).
Компания «ФАН.Робототехника» — это молодая, динамично развивающаяся компания. Промышленные роботы FAN.Robotics — роботы российского производства выпускаемые в Челябинске с 2024 года. Все манипуляторы и роботизированные системы производятся на собственном производстве с учетом потребностей отечественных предприятий в автоматизации производственных процессов. Все технические параметры роботов-манипуляторов могут быть легко изменены в широком диапазоне.Промышленные роботы FAN.Robotics могут применяться для укладки мешков / коробок / ведер и другой аналогичной тары на паллету на выходе производственной линии.Роботы-манипуляторы (паллетайзеры) FAN.Robotics предназначены для выполнения монотонных, часто повторяющихся длительных операций.
