MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 37
FAN.Robotics Производство

FAN.Robotics / ФАН.Робототехника - инновационные роботизированные решения для вашего производства!

В Челябинске появилось новое производство промышленных роботов укладчиков (паллетайзеров).

Колонный робот-манипулятор (укладчик / паллетайзер) FAN.Robotics

Компания «ФАН.Робототехника» — это молодая, динамично развивающаяся компания. Промышленные роботы FAN.Robotics — роботы российского производства выпускаемые в Челябинске с 2024 года. Все манипуляторы и роботизированные системы производятся на собственном производстве с учетом потребностей отечественных предприятий в автоматизации производственных процессов. Все технические параметры роботов-манипуляторов могут быть легко изменены в широком диапазоне.Промышленные роботы FAN.Robotics могут применяться для укладки мешков / коробок / ведер и другой аналогичной тары на паллету на выходе производственной линии.Роботы-манипуляторы (паллетайзеры) FAN.Robotics предназначены для выполнения монотонных, часто повторяющихся длительных операций.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт