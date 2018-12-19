На ССЗ «Лотос» заложены две несамоходных баржи-площадки для Морской спасательной службы

18 декабря 2018 года на судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялась торжественная церемония закладки двух несамоходных барж-площадок проекта 7514.

Контракты на строительство судов были подписаны между АО «Машиностроительная промышленная лизинговая компания» и АО «ССЗ «Лотос» в октябре текущего года. Суда строятся для лизингополучателя ФГБУ «Морспасслужба».

Несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки. Данный проект разработан ООО КБ «Пассат». На сегодняшний день листовой и профильный металлопрокат для строительства данных судов на завод поставлен в полном объеме. 95% металла прошло первичную обработку и порезку, ведется сборка секций, приступили к формированию корпусов. Суда строятся под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.

Технические характеристики несамоходной баржи-площадки проекта 7514:

Длина габаритная — 75,00 м

Ширина наибольшая — 13, 50 м

Осадка по КВЛ — 3,04 м

Водоизмещение — 2810т

Грузоподъёмность -2200т