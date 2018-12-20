В Чувашии открылся новый молочный комплекс

20 декабря в д. Хыркасы Шинерпосинского сельского поселения Чувашии агрофирма «Ольдеевская» открыла молочно-товарную ферму на 414 голов КРС.

Объекты фермы построены с учетом современных технологий: коровник на 414 голов молочного стада, доильный зал, родильное отделение, переходные галереи, блок сепарации навоза, а также навозохранилище закрытого типа. В новый коровник запущено 180 голов племенных коров.

Технология сепарации навоза позволяет твердую фракцию использовать в качестве подстилки, а жижу отстаивать в лагуне и вывозить на поля в качестве органического удобрения.

Реализовав проект, хозяйство планирует увеличить поголовье до 770 голов, повысить продуктивность до 8500 кг в год, произвести в 2019 году более 3,5 тыс. тонн молока.

Инвестиции в строительство составили 225 млн рублей.

ЗАО «Агрофирма Ольдеевская» является племенным хозяйством по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы.