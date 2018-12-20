В Екатеринбурге открыт детский сад на 250 мест





© Фото из открытых источников

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга на проспекте Академика Сахарова открыли второй корпус детского сада № 119.

Общая площадь трехэтажного здания — 4 тысячи квадратных метров. Вместимость — 250 человек, а с учетом первого корпуса на улице Павла Шаманова — 450 человек. В новом корпусе будет работать 10 групп, в том числе две ясельные.

В здании разместились пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, кабинет логопеда, музыкальный и физкультурный залы, игровые и спальные комнаты.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

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