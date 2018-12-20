Новая поликлиника открылась в поселке Молодежный Иркутской области

20 декабря состоялось открытие поликлиники ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в поселке Молодежном Иркутского района.

Учреждение расположено в новом здании, которое было выкуплено у застройщика и переведено в областную собственность. Общая стоимость объекта, включая земельный участок и здание поликлиники, составила 255,8 млн рублей.

Поликлиника укомплектована современным оборудованием. Медики будут проводить малоинвазивные оперативные вмешательства, все виды эндоскопических вмешательств, рентгенологические исследования, УЗИ. Учреждение отличается большим реабилитационным отделением.

Открытие поликлиники в поселке Молодежном позволит перераспределить потоки обращений за медицинской помощью жителей Иркутского района. Учреждение будет оказывать амбулаторную помощь 24 тысячам жителей Молодежного муниципального образования и близлежащих населенных пунктов.

В новой поликлинике будут работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинеты медицинской реабилитации, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие необходимые службы.

Благодаря открытию поликлиники созданы новые рабочие места.

Молодежное муниципальное образование включает в себя посёлки Молодежный и Новая Разводная. В них официально проживают более 10 тысяч человек, фактически — около 17 тысяч. До настоящего времени 553 жителя Молодежного муниципального образования, в том числе 92 ребенка, прикреплённых к ОГБУЗ «Иркутская районная больница», получали амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике поселка Дзержинск, до которого нет прямого транспортного сообщения. Большей же части населения амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в медицинских организациях Иркутска, что создает на них дополнительную нагрузку.

Кроме того, в медуслугах нуждаются студенты ИрГСХА, которая находится на территории Молодежного муниципального образования. В 2018 году в поселке Молодежный была открыта средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся.