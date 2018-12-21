В Кемерово открыта школа на 1050 мест

Новый корпус школы № 36 оборудован по современным стандартам. Для обучающихся доступны лаборатория 3D моделирования, класс робототехники, анатомический 3D атлас, цифровое лабораторное оборудование по физике и химии, информационно-библиотечный центр по электронным абонементам.

Кроме того, в образовательном учреждении есть 2 спортивных зала, большой (для проведения соревнований и плавания всех желающих) и малый (для обучения младших школьников) бассейны, тир и зал для занятий хореографией. Помимо 34 учебных классов предусмотрели комнату отдыха с компьютерной техникой, мягкой мебелью и развивающими играми.

Новое здание полностью отвечает требованиям безопасности. По периметру установлена система видеонаблюдения из 32 наружных и 88 внутренних видеокамер. Также школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой».