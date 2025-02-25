В Новокузнецке начал работу новый терминал Международного аэропорта

В Новокузнецке начал работу новый терминал Международного аэропортаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
25 февраля в Новокузнецке открылся новый терминал Международного аэропорта. Утром приземлился первый борт авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. На нём прилетел космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов. Его именем и названа воздушная гавань.
Комплекс стал в пять раз больше, его площадь теперь составляет 19,5 тыс. м2.
Общий объём инвестиций УК «Сибирские Аэропорты» в новый терминал составляет более 10 млрд рублей.
Ввод нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза — до 580 пассажиров в час, терминал может обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Это будет способствовать повышению деловой активности региона, так как Новокузнецк является одним из крупнейших индустриальных центров в Сибирском федеральном округе, а также привлечет туристов на курорт «Шерегеш.
В новом терминале создана современная инфраструктура: усовершенствованная система предполетного досмотра, три телетрапа, шесть выходов на посадку, 13 стоек регистрации, шесть эскалаторов и 15 лифтов.
49% обслуживаемого аэропортом багажа в сезон — это горнолыжное оборудование, поэтому в терминале реализована система автоматической загрузки негабаритного багажа. Это исключает необходимость ручной погрузки, очереди и потребность в специальных стойках регистрации, обеспечивает сохранность оборудования. Уникальные интерьеры отражают культуру и традиции региона. Ключевой идеей оформления стали «Сокровища Горной Шории».
Создана комфортная зона для мам с детьми, включающая кухню, санузлы с душевыми, игровую, пеленальные столы и кровати для детей разных возрастов. Территория адаптирована для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
На прилегающей территории организованы современные общественные пространства, закуплено более 50 единиц спецтехники, модернизирована котельная.
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