В Новокузнецке начал работу новый терминал Международного аэропорта

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25 февраля в Новокузнецке открылся новый терминал Международного аэропорта. Утром приземлился первый борт авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. На нём прилетел космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов. Его именем и названа воздушная гавань.

Комплекс стал в пять раз больше, его площадь теперь составляет 19,5 тыс. м2.

Общий объём инвестиций УК «Сибирские Аэропорты» в новый терминал составляет более 10 млрд рублей.

Ввод нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза — до 580 пассажиров в час, терминал может обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Это будет способствовать повышению деловой активности региона, так как Новокузнецк является одним из крупнейших индустриальных центров в Сибирском федеральном округе, а также привлечет туристов на курорт «Шерегеш.

В новом терминале создана современная инфраструктура: усовершенствованная система предполетного досмотра, три телетрапа, шесть выходов на посадку, 13 стоек регистрации, шесть эскалаторов и 15 лифтов.

49% обслуживаемого аэропортом багажа в сезон — это горнолыжное оборудование, поэтому в терминале реализована система автоматической загрузки негабаритного багажа. Это исключает необходимость ручной погрузки, очереди и потребность в специальных стойках регистрации, обеспечивает сохранность оборудования. Уникальные интерьеры отражают культуру и традиции региона. Ключевой идеей оформления стали «Сокровища Горной Шории».

Создана комфортная зона для мам с детьми, включающая кухню, санузлы с душевыми, игровую, пеленальные столы и кровати для детей разных возрастов. Территория адаптирована для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории организованы современные общественные пространства, закуплено более 50 единиц спецтехники, модернизирована котельная.

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