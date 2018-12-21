«Швабе» поставила в Норвегию новую партию дифракционной оптики

Норвежская компания, выпускающая гиперспектральные камеры и другую оптико-электронную продукцию, приобрела партию голограммных дифракционных решеток российского холдинга «Швабе» (входит в Ростех). Об этом сообщили в пятницу журналистам в холдинге.

«Голограммные решетки Государственного института прикладной оптики (ГИПО) холдинга „Швабе“ применяются учеными для экологических исследований. В составе гиперспектральных камер они фиксируют спектральные характеристики каждого пикселя на изображении. Это позволяет, в частности, отслеживать состояние растительности и почвы, осуществлять сельскохозяйственное и геологическое картографирование, оценивать качество воздуха», — говорится в сообщении.

Подобные решетки являются основным оптическим элементом различных приборов, позволяющим, в частности, выделять волны заданной длины или фильтровать излучение. Они применяются в том числе в гиперспектральных камерах, позволяющих проводить съемки не только в видимом, но и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне.

С начала 2018 года ГИПО экспортировал более 300 изделий дифракционной оптики, превысив таким образом показатели за 2017 год. Среди заказчиков были покупатели из Германии, Финляндии, Норвегии, Словакии, Белоруссии и Ирландии.

ГИПО — крупнейший российский производитель голограммных решеток. Институт выпускает порядка 70% всей дифракционной оптики в стране. Дифракционные решетки ГИПО могут применяться не только в научно-исследовательской сфере — в сентябре была представлена разработка для передачи теле- и радиосигналов, которая разделяет по длине волн и передает более ста сигналов от одного источника. Такой прибор можно применять в телефонии, цифровых и коммуникационных системах, включая приборы для обмена информацией в автомобилях, самолетах, поездах.