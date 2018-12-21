В состав Северного флота принят новый плавкран

21 декабря в главной базе Северного флота, городе Североморске,состоялась церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Плавкран был построен на судостроительном предприятии «Алмаз» в Санкт-Петербурге и прибыл на Северный флот 11 декабря. На прошлой неделе экипаж принял его и подготовил к эксплуатации в зимних условиях.

Это уже десятый плавкран (и первый из второй серии в 5 единиц) проекта 02690, который сдает петербургская верфь. На второй серии кранов 02690 была модернизирована конструкция надстройки и применен другие навигационные пульты в ходовом мостике.

Самоходный плавкран предназначен для выполнения различных видов погрузочно-разгрузочных работ, как у причала в базе, так и на рейде, и в открытом море. Может использоваться для судоподъемных работ. Он оснащен современными системами стабилизации, навигации и управления. Грузоподъемность крана составляет 150 тонн. Имеет водоизмещение 2000 тонн. Способен развивать скорость до 9 узлов.

На Северном флоте плавкраны этого проекта широко применяются для погрузки морского ракетного и артиллерийского, минного и торпедного оружия, различных видов материальных средств, а также применялся в операциях по подъему исторических артефактов со дна Баренцева моря.