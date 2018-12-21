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Армия и Флот

В состав Северного флота принят новый плавкран

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21 декабря в главной базе Северного флота, городе Североморске,состоялась церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Плавкран был построен на судостроительном предприятии «Алмаз» в Санкт-Петербурге и прибыл на Северный флот 11 декабря. На прошлой неделе экипаж принял его и подготовил к эксплуатации в зимних условиях.

Это уже десятый плавкран (и первый из второй серии в 5 единиц) проекта 02690, который сдает петербургская верфь. На второй серии кранов 02690 была модернизирована конструкция надстройки и применен другие навигационные пульты в ходовом мостике.

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Самоходный плавкран предназначен для выполнения различных видов погрузочно-разгрузочных работ, как у причала в базе, так и на рейде, и в открытом море. Может использоваться для судоподъемных работ. Он оснащен современными системами стабилизации, навигации и управления. Грузоподъемность крана составляет 150 тонн. Имеет водоизмещение 2000 тонн. Способен развивать скорость до 9 узлов.

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На Северном флоте плавкраны этого проекта широко применяются для погрузки морского ракетного и артиллерийского, минного и торпедного оружия, различных видов материальных средств, а также применялся в операциях по подъему исторических артефактов со дна Баренцева моря.

  •  © function.mil.ru

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12209104@egNews

ВМФ, СФ, проект 02690 СПК-53150, Североморск
  • Human RS Human RS
    21.12.1820:55:19

    Там в источнике же эти фотки в нормальном разрешении, зачем было такие маленькие вставлять в новость. Фото кликабельны.

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    #1094602
  • Нет аватара xitmen
    21.12.1820:56:59

    Видно, что Горшкову номер поменяли, был 417, а стал 454.

    #1094606
  • Сергей Глок Сергей Глок
    21.12.1823:30:41

    Ребята, скажу вам по секрету. Знаю лично, экипаж именно на судах такого типа алкаши конченные, именно из разряда низших. Но на флоте занимают уважаемую позицию. Почемуто. Работы мало, больше стоят у причала. Мб только у нас, хотя маловерятно.

    ПС: крайний север, р.Енисей, морской порт г. Дудинка.

    #1094630
    • Human RS Human RS
      21.12.1823:37:50

      Ребята, скажу вам по секрету. Знаю лично, экипаж именно на судах такого типа алкаши конченные, именно из разряда низших. Но на флоте занимают уважаемую позицию. Почемуто. Работы мало, больше стоят у причала. Мб только у нас, хотя маловерятно.

      ПС: крайний север, р.Енисей, морской порт г. Дудинка.

      И к чему здесь это? Какое отношение ваши алкаши имеют к экипажам плавкранов ВМФ?

      #1094632
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