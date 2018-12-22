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Авиация

Двигатель ПД-14 для МС-21 получил сертификат типа

  •  © aex.ru

21 декабря Объединенной двигателестроительной корпорации вручен Сертификат типа Росавиации на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, созданный ОДК для российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

Сертификат управляющему директору — генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву вручил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Церемония прошла в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и генерального директора АО «ОДК» Александра Артюхова.

Двигатель ПД-14 предназначен установки на узкофюзеляжный среднемагистральный самолёт МС-21-300. В его конструкции применены новейшие материалы и технологии. По экологичности он превосходит зарубежные аналоги, параметры двигателя обеспечивают снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 10-15%.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», отмечается в сообщении ведомства. Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолётов.

Справка

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одно из приоритетных направлений деятельности ОДК — реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.

Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 — первый полностью отечественный мотор, созданный в нашей стране за последние десятилетия. Двигатель, предназначенный для установки на российские самолёты МС-21-300, создаётся в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием новых технологий и материалов, в том числе композитных. Головной исполнитель по программе — ОДК, головной разработчик — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы».

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https://www.aviaport.ru/news/2018/12/21/569111.html

ПД-14, ОДК, МС-21
  • Василий Баранов Василий Баранов
    22.12.1813:24:17

    Наконец-то вижу, что действительно сделано у нас!

    Очередной этап пройден, молодцы!

    #1094697
  • Нет аватара Захарка
    22.12.1813:24:22

    Новость вроде-бы позитивная, но для понимания ситуации очень недостает одной вещи, которую можно озвучить хорошей цитатой из известного фильма: «Огласите весь список, пжалста!"

    Сколько (и каких) ещё сертификатов нужно получить, чтобы считать двигатель готовым к установке на МС-21?

    #1094698
    • Andzej O'KamRupi
      22.12.1813:29:35

      Хороший вопрос. Еще планируется сертификат от EASA. Вроде обещают в 2019 году сделать.

      Было бы не плохо получить еще сертификат от FAA, но в сегодняшних политических реалиях это маловероятно. Китай сколько знаю признает сертификат EASA и отдельно сертифицировать его для китайского рынка не понадобится.

      #1094702
      • Роман Поташев Роман Поташев
        22.12.1814:38:42

        МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Росавиация выдала сертификат типа на новый российский двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

        #1094719
  • Vovantro Vovantro
    22.12.1813:30:30

    УРА!!!    

    #1094703
  • Нет аватара mik88
    22.12.1814:22:55

    Всегда, когда приходиться видеть двигатели крайних разработок, изумляет форма лопаток вентилятора. Особенно у ПД-14, потому что он свой — наш! Лопатки больше похожи не на инженерно-технологические изделия, а на крылья каких-то ЖИВЫХ существ. Настолько учтены все тонкости обтекания потоков на разных режимах.

    #1094714
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