Двигатель ПД-14 для МС-21 получил сертификат типа

21 декабря Объединенной двигателестроительной корпорации вручен Сертификат типа Росавиации на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, созданный ОДК для российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

Сертификат управляющему директору — генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву вручил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Церемония прошла в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и генерального директора АО «ОДК» Александра Артюхова.

Двигатель ПД-14 предназначен установки на узкофюзеляжный среднемагистральный самолёт МС-21-300. В его конструкции применены новейшие материалы и технологии. По экологичности он превосходит зарубежные аналоги, параметры двигателя обеспечивают снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 10-15%.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», отмечается в сообщении ведомства. Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолётов.

Справка

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одно из приоритетных направлений деятельности ОДК — реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.

Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 — первый полностью отечественный мотор, созданный в нашей стране за последние десятилетия. Двигатель, предназначенный для установки на российские самолёты МС-21-300, создаётся в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием новых технологий и материалов, в том числе композитных. Головной исполнитель по программе — ОДК, головной разработчик — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы».