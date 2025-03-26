АК «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21

АК «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Авиастроительная компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21.
Как уточняется в сообщении, комиссия Росавиации провела выездную проверку Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на соответствие систем обеспечения качества и управления безопасностью полётов «Яковлева».
Как уточнили в публикации, в результате «Яковлев» получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков. В разделе «Перечень разрешенных работ» теперь указан среднемагистральный самолёт МС-21.
https://www.pra...nie-rosaviacii/
https://www.ixb...bpw5kg722452124
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Kотенко Cергей
27.03.2508:06:31