АК «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21

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Авиастроительная компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21.

Как уточняется в сообщении, комиссия Росавиации провела выездную проверку Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на соответствие систем обеспечения качества и управления безопасностью полётов «Яковлева».

Как уточнили в публикации, в результате «Яковлев» получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков. В разделе «Перечень разрешенных работ» теперь указан среднемагистральный самолёт МС-21.

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