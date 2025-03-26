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Kотенко Cергей 26 марта 2025, 21:22 2804 Авиация

АК «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21

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 © cdn.iz.ru

Авиастроительная компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») получила одобрение Росавиации на серийное производство самолётов МС-21.

Как уточняется в сообщении, комиссия Росавиации провела выездную проверку Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на соответствие систем обеспечения качества и управления безопасностью полётов «Яковлева».

Как уточнили в публикации, в результате «Яковлев» получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков. В разделе «Перечень разрешенных работ» теперь указан среднемагистральный самолёт МС-21.

 © ixbt.com

https://www.pra...nie-rosaviacii/

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Источник: iz.ru

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ОДК, МС-21, Иркутский авиационный завод
  • Tevton Tevton
    27.03.2508:06:31

    В перспективе семейство самолётов МС-21 предполагается расширить.

    В частности, рассматриваются такие модификации, как укороченная МС-21-210, удлинённая МС-21-400, а также варианты с двигателями разной мощности, например, МС-21-500, МС-21-600 и МС-21-700.

    Интересно, что с версией МС-21-310?

    На неё нужно будет отдельное разрешение?

    #1299010
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