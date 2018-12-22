На самой дальней окраине Архангельска открылся детский сад

В поселке Турдеевске — на самой дальней окраине Архангельска — открылся новый детский сад на 60 мест.

Общая стоимость строительства — 63 миллиона рублей, они выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

После новогодних праздников в него придут 50 местных малышей.

Это первый детсад, сданный в столице Поморья после четырехлетнего перерыва: он один из самых маленьких в Архангельске.

Дело в том, что в поселке сегодня осталось 560 человек, из них 54 — дошкольники.

Турдеевск иногда называют «задворками» Архангельска — он отделен от городской черты Северной Двиной и многокилометровой лесополосой. Детского сада здесь не было с 2015-го — старое деревянное здание, которое находилось в аварийном состоянии, власти были вынуждены разобрать. Когда три года назад рабочие приехали его сносить, бригаду взяли в кольцо местные жители: «А взамен что? Не будет садика — не останется людей в поселке», — обращались они к власти. В итоге в плане по строительству детских садов дошкольное учреждение в Турдеевске вышло на первое место.

А малышей временно возили в детские сады Новодвинска и соседнего поселка.

Между тем проектирование нового здания сильно осложняла низменная местность, на которой был построен этот поселок.

Турдеевск, кстати, и сегодня стоит на деревянных сваях, которые приводят к быстрому обветшанию домов: территория к тому же часто подтопляется во время паводков. Поэтому для садика было принято решение использовать сваи из железобетона и каркас из деревянных панелей с экологически чистым утеплителем.

Кстати, в Архангельске это первое дошкольное учреждение, в котором установлены шкафчики с обогревом: одежда детей всегда будет сухой.

Детсад оснащен аварийной подсветкой, которую можно будет использовать при отключениях электроэнергии. По новым стандартам оборудована и кухня. Но самое главное — родителям больше нет нужды возить малышей в детские сады, расположенные за десять километров от родного дома.