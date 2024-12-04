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Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — сообщили в Минобороны.

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