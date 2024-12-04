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sergey k 04 декабря 2024, 22:37 Космонавтика

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с космодрома «Плесецк»

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 © t.me

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — сообщили в Минобороны.

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Источник: https://t.me/roscosmos_gk/15919

«Союз-2.1б», Архангельская область
  • Нет аватара termometrix
    04.12.2423:12:26

    Не должна ли такая информация быть засекречена?

    #1293398
    • Нет аватара vlTepes
      05.12.2409:43:06

      Факт запуска РН в современных реалиях скрыть нельзя

      А вот про установление связи и устойчивую работу можно и не писать, иначе в случае неудачного запуска все увидят разницу в пресс-релизе.

      Нужно ограничиваться фактом — совершен запуск в интересах МО. Все.

      #1293411
      • Нет аватара termometrix
        05.12.2410:16:42

        Нужно ограничиваться фактом — совершен запуск в интересах МО. Все.

        Согласен.Лаконично в духе ТАСС советской эпохи.

        #1293417
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