Первые истребители Су-30М2 совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе
Первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе. Это произошло после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Строительные работы на аэродроме начались еще весной 2018 года. В настоящее время строительство объектов первой очереди уже завершено. Длина ВПП — 3450 метров.
В субботу, 22 декабря, на севастопольский аэродром была совершена первая техническая посадка. Туда из Крымска прилетели истребители Су-30СМ2. При этом одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.
Авиаполк будет базироваться на Бельбеке. Он состоит из 24 самолетов. При этом новая полоса оказалась длиннее старой на 500 метров и соответствует международным стандартам.
В настоящее время на аэродроме ведутся работы по расширению и строительству инфраструктуры.
https://rg.ru/2018/12/22/...l-pervye-istrebiteli.html