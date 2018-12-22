Первые истребители Су-30М2 совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе

Первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе. Это произошло после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Строительные работы на аэродроме начались еще весной 2018 года. В настоящее время строительство объектов первой очереди уже завершено. Длина ВПП — 3450 метров.

В субботу, 22 декабря, на севастопольский аэродром была совершена первая техническая посадка. Туда из Крымска прилетели истребители Су-30СМ2. При этом одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Авиаполк будет базироваться на Бельбеке. Он состоит из 24 самолетов. При этом новая полоса оказалась длиннее старой на 500 метров и соответствует международным стандартам.

В настоящее время на аэродроме ведутся работы по расширению и строительству инфраструктуры.

https://rg.ru/2018/12/22/...l-pervye-istrebiteli.html