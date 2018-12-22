«Клинцовский автокрановый завод» начал поставки автокранов в Социалистическую Республику Вьетнам

В ноябре 2018 года Акционерным обществом «Клинцовский автокрановый завод» был заключен договор на поставку 50 ед. кранов КС-55713-5К-3 в Социалистическую Республику Вьетнам. Контракт выполняется с опережением сроков и фактически будет выполнен в конце декабря 2018 года.

Автокран КС-55713-5К-3 с стрелой длиной 28 м базируется на шасси КАМАЗ-43118 и обладает грузоподъемностью 25 тонн. Грузоподъемность при максимальном вылете составляет 6,65 тонн. Максимальный грузовой момент составляет 784 кНм (80 тм). Высота подъема варьируется от 10 до 28 метров.

Дополнительная эффективность автокрана обеспечивается за счет большого размера опорного контура (4,9×6,1), что позволяет производить работы с грузами в круговой зоне 360°. Это сводит к минимуму количество перестановок на объекте при выполнении работ.