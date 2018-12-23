В Туле открыты детская футбольная академия Дмитрия Аленичева и лыжный комплекс

12 ноября в Зареченском районе Тулы состоялась официальная церемония открытия детской футбольной академии Дмитрия Аленичева.

Футбольный центр высотой 17,5 м с крытым футбольным полем оснащен необходимой инфраструктурой для полноценных занятий и проведения спортивных мероприятий. В академии уже занимаются более 200 ребят от 3 до 16 лет.

22 декабря в новом лыжном комплексе им. В.П. Веденина на Косой Горе в Туле состоялось тожественное открытие лыжных гонок.

Комплекс «Косогорская лыжня» — это современная лыжероллерная трасса с искусственным оснежением и освещением, оборудованный стадион. Здесь занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Восток», областной школы олимпийского резерва, спортсмены-лыжники, а в летнее время — велосипедисты-шоссейники.

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