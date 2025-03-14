В Тульской области открылось предприятие по производству плёнки и упаковки

В Тульской области открылось предприятие по производству плёнки и упаковкиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
13 марта на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области состоялась церемония открытия первой очериди завода «АРД-полимер» по производству плёнок и упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Оборудование комплекса позволит перерабатывать и использовать для производства готовой продукции вторичное ПЭТ-сырье, а также производить биоразлагаемые полимеры.
Объём инвестиций составил 240 миллионов рублей. Создано более 30 рабочих мест.
В планах предприятия строительство второго производственного корпуса.
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