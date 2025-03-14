В Тульской области открылось предприятие по производству плёнки и упаковки

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13 марта на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области состоялась церемония открытия первой очериди завода «АРД-полимер» по производству плёнок и упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Оборудование комплекса позволит перерабатывать и использовать для производства готовой продукции вторичное ПЭТ-сырье, а также производить биоразлагаемые полимеры.

Объём инвестиций составил 240 миллионов рублей. Создано более 30 рабочих мест.

В планах предприятия строительство второго производственного корпуса.

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