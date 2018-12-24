В подмосковном Реутове открылось кондитерское производство «Продукты от Палыча»
В г. Реутов Московской области 24 декабря открылся производственно-складской корпус компании «Продукты от Палыча».
Появление этого пятиэтажного здания площадью 12,4 тыс. м2 позволило не только увеличить производственную мощность предприятия в два раза, но и организовать около 400 дополнительных рабочих мест.
За счет расширения будут увеличены производственная линейка предприятия и объем выпускаемой продукции. Также на территории предприятия построены водозаборный узел и котельная.
О качестве продуктов известно не только в Московской области, но и во всей стране.
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