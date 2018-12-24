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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В подмосковном Реутове открылось кондитерское производство «Продукты от Палыча»

  •  © riamo.ru

В г. Реутов Московской области 24 декабря открылся производственно-складской корпус компании «Продукты от Палыча».

Появление этого пятиэтажного здания площадью 12,4 тыс. м2 позволило не только увеличить производственную мощность предприятия в два раза, но и организовать около 400 дополнительных рабочих мест.

За счет расширения будут увеличены производственная линейка предприятия и объем выпускаемой продукции. Также на территории предприятия построены водозаборный узел и котельная.

  •  © mosreg.ru

О качестве продуктов известно не только в Московской области, но и во всей стране.

Вкуснятина. Пожалуй у них лучшие торты в Московской области. Но и цена — ого-го!

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https://riamo.ru/article/332462/v-reutove-poyavilsya-proizvodstvenno-skladskoj-korpus-kompanii-produkty-ot-palycha.xl

пищевая промышленность , Московская область
  • влад777 влад777
    24.12.1822:24:09

    Цеха ООО «Военохот» Завод № 1 перестроили.

    Отредактировано: влад777~22:31 24.12.18
    #1095246
    • Нет аватара Strompok
      25.12.1800:02:08

      У Палыча вся таблица Менделеева в выпечке. Мало того, В «Киевский» кроме орехов фундук еще бобы подмешивают — арахис.

      #1095261
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