Обновлённая Lada Granta стала недорогим пикапом

LADA объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta.

Автомобили выделяются абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к модельному ряду LADA нового поколения. Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''ИКС-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

На новых коммерческих автомобилях LADA Granta внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. Напомним, что коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза — до 720 кг.

Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический, промтоварный и рефрижераторный фургоны объёмом до 4000 л. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, аудиоподготовка и центральный замок. Цена машины — от 648 тысяч рублей.