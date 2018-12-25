Автопарк скорой помощи Чувашии пополнился 70 новыми машинами

В Чувашии продолжается модернизация автопарка службы скорой медицинской помощи.

25 декабря представителям подстанций скорой медицинской помощи городов Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Ядрин и Батыревского района вручили ключи от 70 новых автомобилей.

Автомобили оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную, в том числе реанимационную помощь прямо в салоне. Для районов предусмотрены автомобили, которые отличаются маневренностью и повышенной проходимостью. Они оснащены дистанционными 12-канальными электрокардиографами, позволяющими передавать зарегистрированную ЭКГ по цифровым каналам мобильной и проводной связи в телемедицинский консультативный центр сосудистых центров и оперативно получать квалифицированную консультацию специалиста-кардиолога, независимо от расстояния и места нахождения пациента.

В 2018 году выделено порядка 235 млн рублей для закупки автомобилей скорой медицинской помощи. В настоящее время приобретено 84 автомобиля. Кроме того, закуплены передвижные фельдшерско-акушерские пункты, а также современные передвижные рентгенологические комплексы, оснащенные цифровыми маммографами.