«НПО Центротех» начал производство газовых центрифуг для разделения стабильных изотопов

ООО «НПО Центротех» (г. Новоуральск; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») начало производство новых высокопроизводительных газовых центрифуг для разделения стабильных изотопов.

Центрифуги предназначены для наработки изотопов химических элементов легкой и средней атомной массы — углерода, аргона, криптона, ксенона, кремния, селена, серы.

Газовая центрифуга, разработанная специалистами Санкт-Петербургского филиала НПО «Центротех», кратно превосходит существующее оборудование по технико-экономическим параметрам, и её внедрение значительно повысит эффективность изотопного производства в Топливной компании ТВЭЛ.

Первая партия новых центрифуг изготовлена для Электрохимического завода в г. Зеленогорск Красноярского Края (АО «ПО ЭХЗ»), который является ключевым предприятием Топливного дивизиона Росатома в части наработки стабильных изотопов и крупнейшим мировым производителем на этом рынке.

Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию в АО «ПО ЭХЗ» ожидается в 2020 году.

«Лучшие решения конструкторов Топливной компании ТВЭЛ по новым газовым центрифугам для обогащения урана находят свое отражение и в производстве оборудования для разделения стабильных изотопов, несмотря на разные газодинамические характеристики этих машин. Росатом в лице Топливной компании ТВЭЛ является глобальным лидером в производстве стабильных изотопов с долей мирового рынка более 40%, и внедрение наиболее современного высокоэффективного оборудования позволит еще сильнее упрочить эти позиции», — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ» Константин Вергазов.