На Ковровском механическом заводе завершился проект обновления производства газовых центрифуг

На площадке Ковровского механического завода (Владимирская обл.; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершился инвестиционный проект «Новый завод по производству газовых центрифуг».

Отраслевой проект по созданию на базе ПАО «КМЗ» эталонного предприятия по производству центрифуг реализован в рамках программы АО «ТВЭЛ» по оптимизации производственных мощностей газоцентрифужного комплекса. Основные цели проекта — концентрация производства в одном производственном корпусе, создание современной базы для освоения производства перспективных видов газовых центрифуг, автоматизация техпроцессов изготовления центрифуг, освоение серийного производства центрифуг нового поколения.

За счет инвестиций в проект было приобретено современное высокопроизводительное оборудование, в том числе высокоточные обрабатывающие центры, введен в промышленную эксплуатацию новый участок гальванопокрытий и порошкового напыления, что позволило повысить уровень автоматизации технологических процессов и качества выпускаемой продукции.

Итогом реализации проекта стало достижение ключевого показателя — снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет сокращения незавершенного производства и времени протекания производственных процессов вследствие концентрации производства в одном корпусе (до его старта производство газовых центрифуг располагалось в четырех корпусах). Кроме того, удалось более чем в два раза — с 151,1 тыс. кв. м до 71,6 тыс. кв. м — сократить производственные площади. Значительный вклад в снижение себестоимости производства продукции также внесли результаты НИОКР, выполненных Топливной компанией ТВЭЛ в области создания газовых центрифуг новых поколений.