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Спортивные объекты

В Змеиногорске Алтайского края открыт спортивный комплекс

  •  © www.altairegion22.ru

В Змеиногорске Алтайского края открыт спортивный комплекс стоимостью более 70 млн рублей.

Директор спортшколы Алексей Сакса подчеркнул, что новый спорткомплекс открывает дополнительные возможности. «В „Рудном“ хорошая база для тренировок — большой игровой спортивный зал, современный борцовский зал, есть тренажерный зал, шикарные раздевалки. Есть сауна, она необходима для восстановления ребят после тренировок. Важно, что теплом спортивно-оздоровительный комплекс обеспечивает автономная котельная, не зависящая от качества водоснабжения города.

Пока у нас занимаются чуть меньше 400 детей, но мы уверены, что развитие тренировочной базы позволит в ближайшее время увеличить число воспитанников спортшколы. У нас работают десять тренеров. Мы уже сегодня работаем со взрослыми жителями города и района — есть группа здоровья, играют в волейбол ветераны, востребован тренажерный зал. Теперь и детей, и взрослых к нам будет приходить гораздо больше», — констатировал Алексей Сакса.

  •  © altairegion22.ru

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https://www.altairegion22.ru/region_news/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-altaiskogo-kraya-novye-sversheniya-yunyh-sportsmenov-budut-sozdavat-novye-stranitsy-istorii-zmeinogorska_750472.html

Алтайский край, спортивные объекты
  • Великоросс Великоросс
    26.12.1820:14:13

    •  © altairegion22.ru

    •  © altairegion22.ru

    Отредактировано: Великоросс~20:14 26.12.18
    #1095806
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