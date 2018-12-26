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Спортивные объекты

В югорском п.Барсово открылся спортивный комплекс

  •  © www.ugoria.tv

В посёлке Барсово Сургутского района открылся современный спортивный комплекс «Лидер». На площади в полторы тысячи квадратных метров расположены два спортивных зала, рассчитанных на занятия художественной гимнастикой, мини-футболом, баскетболом, волейболом. Посещать его могут одновременно триста человек. Спортсмены уже готовятся к предстоящим соревнованиям.

  •  © www.ugoria.tv

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http://www.ugoria.tv/news/video/32036/

Югра, спортивные объекты
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