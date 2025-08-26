вчера 25 — оцените публикацию — lapshin-89 Спортивные объекты «Когалым-арена» открылась к 50-летию города "Когалым-арена" (фото автора) © t.me Югорский город-юбиляр продолжает укреплять статус одного из спортивных центров Югры. Сегодня в Когалыме открыли масштабный комплекс зимних видов спорта. В ледовом дворце 12500 м² спортивного пространства: ледовая арена; залы для кёрлинга, хореографии и фитнеса; тренажёрные и комфортные раздевалки. В комплексе можно проводить турниры различного уровня по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу, а построен в партнёрстве с Минспорта России, Правительством Югры и ЛУКОЙЛом. Поучаствовать в торжествах и увидеть этот спортивный комплекс мне удалось лично. "Когалым-арена" (фото автора) © t.me "Когалым-арена" (фото автора) © t.me "Когалым-арена" (фото автора) © t.me "Когалым-арена" (фото автора) © t.me "Когалым-арена" (фото ПАО "ЛУКОЙЛ") © t.me "Когалым-арена" (фото ПАО "ЛУКОЙЛ") © t.me Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈