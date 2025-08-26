«Когалым-арена» открылась к 50-летию города
"Когалым-арена" (фото автора) © t.me
Югорский город-юбиляр продолжает укреплять статус одного из спортивных центров Югры. Сегодня в Когалыме открыли масштабный комплекс зимних видов спорта. В ледовом дворце 12500 м² спортивного пространства: ледовая арена; залы для кёрлинга, хореографии и фитнеса; тренажёрные и комфортные раздевалки. В комплексе можно проводить турниры различного уровня по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу, а построен в партнёрстве с Минспорта России, Правительством Югры и ЛУКОЙЛом. Поучаствовать в торжествах и увидеть этот спортивный комплекс мне удалось лично.
"Когалым-арена" (фото автора) © t.me
"Когалым-арена" (фото автора) © t.me
"Когалым-арена" (фото автора) © t.me
"Когалым-арена" (фото автора) © t.me
"Когалым-арена" (фото ПАО "ЛУКОЙЛ") © t.me
