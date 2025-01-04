В Югре открылись новые спортивные объекты

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Новые спортивные комплексы открылись в Советском, посёлках Андра и Шеркалы Октябрьского района, а в Ваховске и Лангепасе построены новые лыжные базы.

В Советском построен новый спортивный комплекс.

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Объект построен в рамках народной программы «Единой России» — «Карты развития Югры». Общая площадь нового спорткомплекса в Советском превышает 1 тысячу квадратных метров. Он состоит из двух блоков: административного и тренировочного. Для любителей активного образа жизни здесь предусмотрены игровой зал, раздевалки, тренерские помещения, медицинский кабинет, санузлы и душевые. Планируется, что комплекс, рассчитанный на одновременное посещение 600 человек, будет использоваться для занятий единоборствами и реализации программ по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Кроме того, в рамках проекта на участке площадью 3 400 квадратных метров запланировано благоустройство парковки на 30 мест. В следующем году подрядчик проведёт асфальтирование.

В посёлке Андра Октябрьского района открылся ФОК «Прометей».

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Современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Прометей» открылся для жителей Андры и всего Октябрьского района. Площадь объекта — без малого 4 тысячи квадратных метров. Здесь размещены универсальный спортивный зал, 25-метровый бассейн с дорожками, сауной и бильярдной. Кроме того, открыты тренажёрный зал и зал аэробики, секции по мини-футболу, баскетболу, волейболу и плаванию. Спортивный комплекс построен при финансовой поддержке ООО «Газпром трансгаз Югорск» .

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В Шеркалах открылся новый спртзал.

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Ввод воздухоопорного многофункционального спортивного зала в Шеркалах Октябрьского района позволил увеличить число сельчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов. Строительство объекта велось три года. На эти цели было направлено более 30 миллионов рублей. Купол-полотно был изготовлен по индивидуальному заказу. Его размер — 800 квадратных метров, высота — более шести «квадратов». Входная группа состоит из шести модулей. В нём расположены два санузла, две раздевалки, хозяйственное помещение, место для вахтёра, коридор для входа в спортивный зал. Здесь жители Шеркалов могут заниматься волейболом, футболом, баскетболом и теннисом. Многофункциональный зал стал площадкой для организации районных и межмуниципальных спортивных мероприятий.

Очередной этап благоустройства лыжной базы с трассой завершился в Лангепасе.

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Очередной этап благоустройства лыжной базы с трассой завершился в Лангепасе. Первый этап строительства завершился ещё в 2021 году: были проведены проектно-изыскательские работы, возведено здание базы, оборудованное раздевалками, пунктом проката, помещением со станками для подготовки лыж и тренажёрами для отработки хода. В 2022 году была проложена лыжная трасса протяжённостью 3 километра. Торжественное открытие объекта состоялось в 2023 году. В прошедшем сезоне исходя из запросов лангепасцев благоустройство объекта было продолжено. В частности, увеличена протяжённость заасфальтированной трассы более чем на 2 километра, а также выполнен искусственный рельеф для спуска и подъёма спортсменов.

В Ваховске Нижневартовского района состоялось открытие лыжного сезона на новой лыжной базе.

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В юбилей поселка Ваховск состоялось открытие лыжного сезона на новой лыжной базе, которую ввели в этом году. Оснащенная современной техникой и оборудованием, база включает трассы протяженностью по три километра разного уровня сложности, комфортные раздевалки и помещения разного назначения. Это позволяет проводить соревнования районного и межрегионального уровня, привлекая до 200 участников. Летом база будет использоваться для занятий на лыжероллерах и беговых тренировок.

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