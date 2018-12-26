Новые сельские школы на 150 мест каждая открыли в Тверской и Нижегородской областях

26 декабря в селе Степурино Старицкого района Тверской области открыли сельскую школу на 150 ученических мест и с дошкольной группой на 25 мест

Новое здание школы стали строить в 2009 году, но из-за финансовых проблем стройка была заморожена и возобновлена лишь в прошлом году.

Школа укомплектована новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечена автономной котельной. При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии. На территории школы оборудованы спортивные площадки.

Cnарое здание школы было построено более 150 лет назад. В 1864 году в нем открылось одно из первых сельских земских училищ в России, которое сыграло значительную роль в жизни самого села и окрестных деревень.

До 2021 года в Тверской области предусмотрен ввод трех школ в Твери: одной на 560 ученических и 80 детских мест, и еще двух на 1224 места каждая.

Новую школу открыли в Володарском районе Нижегородской области

26 декабря в поселке Фролищи Володарского района Нижегородской области открылось новое здание школы № 7 на 150 мест.

В новом здании школы имеются актовый и спортивный залы, библиотека, просторные холлы, кабинет дополнительного образования, музейная комната, 15 учебных кабинетов, оборудованных по всем требованиям современных образовательных стандартов.

На территории новой школы расположены стадион, игровая и спортивная площадки. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для школьного автотранспорта построен гараж. В учреждение закуплено и поставлено современное высокотехнологичное учебное оборудование.

Необходимость строительства нового здания школы назрела давно. Ранее школа размещалась в двух зданиях: в одноэтажном деревянном работала начальная школа; в двухэтажном каменном — старшая школа, где учились школьники, начиная с пятого класса.

Старое деревянное здание было сильно изношенным, а каменное не соответствовало современным требованиям к организации учебного процесса. Не хватало учебных кабинетов, деревянные постройки, в которых размещались спортивный зал и мастерские, давно находились в ветхом состоянии, библиотека и столовая располагались в отдельно стоящих зданиях, санузлов было недостаточно.

Строительство началось в 2016 году. Сметная стоимость объекта превысила 173 млн рублей.

http://mirror-russia.ru/r...novyu-shkoly-na-150-mest/