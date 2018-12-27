Светловский судоремонтный завод начал строительство рыбопромыслового бота

25 декабря 2018 года в Калининградской области на Светловском судоремонтном заводе, где в настоящее время ведутся работы по расширению производственных мощностей, был заложен маломерный рыбопромысловый бот.

Заказчик бота — один из лидеров рыбной отрасли региона СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину». Проект бота подготовлен калининградским предприятием ООО «Адомат».

Бот отличается компактностью, его длина составляет 11,2 м, ширина — 3,4 м, экипаж включает пять человек. Особое внимание на строящемся судне будет уделено мореходным качествам и комфортным условиям работы для рыбаков. Новое судно планируется спустить на воду весной 2019 года.