Разработанные в Ростовской области станки начали экспортировать в Евросоюз

Малое инновационное предприятие ДГТУ ООО «Энсет» выходит на рынок Евросоюза — в уходящем году компания экспортировала в Германию оборудование для ремонта и производства карданных валов. Станки были приобретены берлинским поставщиком запчастей SB-Autoteile GmbH.

Договор о поставке оборудования был подписан на крупнейшей международной выставке индустрии автообслуживания Automechanika Frankfurt, которая осенью уходящего года проходила во Франкфурте-на-Майне. Иностранная компания приобрела стенд для сборки, сварки и балансировки карданных валов «УНИКАР-3000», а также пресс для запрессовки и кернения (резьбового соединения) крестовин карданных валов «ПР-6».

— Сейчас «Энсет» ведет переговоры по поставке оборудования в компании США, Замбии, Италии, Испании и Польши. Предприятие опорного вуза может рассчитывать на договоры с зарубежными партнерами, в первую очередь, благодаря качеству оборудования и реализованным в нем инновациям. Сегодня существует не так много компаний, занимающихся производством станков для карданных валов. Разумеется, успех наших станков на рынке обусловлен и более низкой ценой по сравнению с предложениями иностранных производителей, — подчеркивает начальник управления коммерциализации ДГТУ Юлия Бокарева.

— Мы создали универсальные и надежные станки, которые превосходят по характеристикам аналоги, — рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин. — В разработке оборудования были задействованы инженеры совместной лаборатории ДГТУ и малого инновационного предприятия «Энсет». Вуз, обладая богатым научно-техническим заделом и исследовательской базой, помог в создании и лицензировании станков, а «Энсет» занимается их производством и реализацией.

— Наше балансировочное оборудование уже используют такие флагманы российской индустрии, как «Силовые машины», «КАМАЗ», Роствертол, Ростсельмаш, Новочеркасский электровозостроительный завод. Часть объема экспорта компании сегодня приходится на страны СНГ, в первую очередь на Казахстан и Белоруссию. В 2019 году мы планируем увеличить продажи станков в Евросоюзе и Латинской Америке, — отметил генеральный директор малого инновационного предприятия ДГТУ ООО «Энсет» Василий Мячин.

Станок «УНИКАР-3000» уникален как для российского рынка, так и для зарубежного. Он оснащен сразу двумя приводами — для сборки и балансировки карданных валов, используемых в автотранспорте, спецтехнике и промышленном оборудовании, а также для их сварки. Универсальное технологическое решение позволяет оптимизировать работу предприятия и увеличить производительность труда.

Программное обеспечение станка основано на особых измерительных алгоритмах, которые позволяют добиться невероятной точности при балансировке валов, а также повышает их качество и надежность в последующей работе.

Настольный ручной пресс для карданных валов «ПР-6» позволяет ремонтировать и собирать карданные валы, не повреждая дорогостоящую крестовину. Уникальность станка — в оснащении электронным глубиномером с цифровой индикацией. Оператор может самостоятельно определять глубину запрессовки. Таким образом, исключена вероятность брака.

Малое инновационное предприятие ДГТУ ООО «Энсет» успешно работает с 2012 года. В штате компании более тридцати специалистов-разработчиков, среди которых доктор и три кандидата технических наук. Главный офис и исследовательские лаборатории находятся в опорном вузе, а сборка оборудования и его отгрузка происходит в лаборатории, расположенной на улице Шаповалова.