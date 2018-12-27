Российское оборудование на вокзалах и аэропортах Европы

Российский завод «Уникум» является крупнейшим в Восточной Европе предприятием, изготавливающим вендинговое оборудование, которое можно встретить в аэропортах или железнодорожных вокзалах Европы.

В 2018 году компания реализовала за рубеж более 1500 торговых автоматов. Крупнейшие страны-импортеры — Франция, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Корея. Но это лишь 10% от общего объема продаж «Уникум». Пока основной рынок — это Россия и страны СНГ, где сегодня каждый четвертый работающий торговый автомат произведен на петербургском заводе.

Компания начала свою деятельность в 2008 году и уже сейчас является одним из ведущих производителей вендинговых аппаратов в мире. Сегодня «Уникум» производит более 15 000 единиц оборудования в год. Это автоматы по продаже продуктов питания, прохладительных напитков, кофе-автоматы, платежные терминалы, почтоматы.

На 2019 год запланирована реализация целого ряда крупных инновационных проектов. «Уникум» уверенно развивает производство оборудования, предлагая на международном рынке новые конкурентоспособные модели автоматов, укрепляя свои позиции и репутацию России как поставщика инновационных конкурентоспособных решений для высокотехнологичной индустрии.