«Мотовилихинские заводы» отправили в подразделения Минобороны партию РСЗО

В конце декабря 2018 года группой предприятий «Мотовилихинские заводы» в подразделения Минобороны России было отправлено несколько десятков боевых машин из состава реактивных систем залпового огня, а также комплектов запасных частей и принадлежностей. Предприятие полностью завершило работы по капитальному ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град», кроме того была произведена отгрузка партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С».

«Помимо выполнения обязательств текущего года состоялась отгрузка первой партии модернизированных боевых машин по проблемному контракту пятилетней давности. В первом квартале 2019 года работы будут завершены и техника поступит в войска», — отмечает директор группы предприятий «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

По направлению ствольной артиллерии «Мотовилихинские заводы» в полном объеме выполнили работы по контрактам на изготовление, капитальный ремонт и модернизацию.

В течение года в вооруженные силы было отправлено более ста единиц техники, в том числе буксируемые гаубицы «Мста-Б», самоходные гаубицы «Гвоздика», модернизированные самоходные артиллерийские установки «Нона-С», а также поставлены запасные части и принадлежности.