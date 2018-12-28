В ЦАГИ завершились испытания несущего винта вертолета VRT500

Конструкторское бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) завершило второй этап испытаний несущего винта легкого многоцелевого вертолета соосной схемы VRT500.

В течение трех дней винт тестировался в трубе Т-101 — самой большой горизонтальной аэродинамической трубе в Европе. Два вентилятора суммарной мощностью 30 МВт создавали имитацию набегающего потока воздуха скоростью 136 км/ч. Управление винтом производилось во всем диапазоне углов общего шага, а также по каналам продольного и поперечного управления. По результатам проведенных испытаний винт VRT500 уверенно выдержал все нагрузки, что подтверждает правильность выбранного технического решения.

«Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском — авторитетный источник оценки эффективности и надежности не только российской, но и зарубежной авиационной техники. Мы ценим и учитываем в своей работе экспертное мнение коллег из ЦАГИ и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество по программе создания легкого многоцелевого вертолета VRT500», — отметил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.

Он добавил, что на данный момент программа VRT500 находится в завершающей стадии технического проекта.

http://www.soyuzmash.ru/n...-nesushchego-vinta-vrt500