Карелия получила 28 машин скорой помощи «ГАЗель» и «Соболь»

Всего за последние три года Карелия получила 65 спецмашин за счет средств резервного фонда правительства России.

27 декабря последняя партия из девяти автомобилей скорой медицинской помощи отправлена в районные медицинские учреждения Карелии. Всего в уходящем году в регион поступило 28 специализированных автомобилей, закупленных на средства резервного фонда правительства РФ. Из них 22 автомашины марки «ГАЗель» и шесть полноприводных автомобиля «Соболь». Все транспортные средства оснащены современным медицинским оборудованием для экстренной помощи, как на месте, так во время движения автомобиля.

В центральные районные больницы республики были направлены 22 новых машины скорой помощи, четыре — были предназначены для станции скорой помощи Петрозаводска, и по одному спецавтомобилю получили Детская республиканская больница и Республиканская больница им. В.А. Баранова.