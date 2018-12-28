В Курской области открылся детский сад на 140 мест

Открывшееся в поселке Солнцево дошкольное учреждение — это современный центр развития детей на восемь групп. Здесь есть физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.

С открытием детского сада организованы 38 рабочих мест.

На строительство и полное оснащение учреждения ушло более 130 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В Курской области с 2011 года по настоящее время создано 13,6 тысячи дополнительных дошкольных мест, в том числе за счет строительства 20 детских садов и одной школы с дошкольным отделением, реконструкции 15 детских садов и двух школ, капитального и текущего ремонтов 106 дошкольных и 38 общеобразовательных организаций. На эти цели из консолидированного бюджета Курской области было направлено более 2 млрд рублей.