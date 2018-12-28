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Транспорт и логистика

В Краснодарском крае открыли новую дорожную развязку на трассе Анапа — Крым

  •  © kubnews.ru

Упрдор «Черноморье» завершило строительство важного автодорожного объекта — транспортной развязки в разных уровнях в районе села Джигинка на 73-м км трассы А-290 Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае.

Работы на объекте велись в течение двух лет.

Движение пустили по четырехполосному участку. Верхний слой дорожной одежды выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделав путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным.

Двухуровневая транспортная развязка позволит разделить местный и транзитный транспортные потоки в Анапу и на Крымский полуостров.

Движение пустили по четырехполосному участку I-Б технической категории протяженностью почти 6 км (вместе с подходами). Верхний слой дорожной одежды выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), обладающего свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

«Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделав путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным. Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена, — отметил начальник управления федеральных дорог „Черноморье“ Владимир Кужель. — Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул».

  •  © kubnews.ru

  •  © kubnews.ru

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https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/12/28/v-krasnodarskom-krae-otkryli-novuyu-dorozhnuyu-razvyazku-na-trasse-anapa-krym/

Краснодарский край, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    28.12.1821:39:28

       

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    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    #1096378
  • A_SEVER A_SEVER
    28.12.1822:00:15

    Видел эту развязку в процессе строительства, теперь посмотрим на готовый объект.    

    #1096387
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