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Детские сады и школы

В Якутске открылась новая школа

  •  © yk24.ru

29 декабря в Якутске открылось новое здание школы № 35.

В трёхэтажном здании школы оборудованы классы для 275 учащихся. Общая площадь здания 7 тыс м2. В школе просторные светлые классы, актовый и спортивный залы, буфет, библиотека и бассейн с системой очистки воды.

Особенность школы — то, что в нем обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В здании имеются пандусы и два специализированных лифта. Широкие коридоры и двери предназначены на перемещение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Строительство вела компания «Кинг-95», которая построила новый объект на месте старой школы. На строительство школы было выделено федеральное финансирование в размере 350 млн рублей.

  •  © sakhalife.ru

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http://yk24.ru/index/obshhestvo/v-yakutske-otkryili-shkolu-35

новая школа , Якутия
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