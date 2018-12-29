Экспорт России в 2018 году: рекорды неполного года

Внешнеторговая статистика России публикуется с большим лагом: на дворе Новый год, а мы пока располагаем только данными за 10 месяцев, итоги года будут лишь в середине февраля. Но, конечно же, подводить итоги года интереснее сейчас, чем через два месяца. И российский экспорт дает нам повод порадоваться: за неполный год уже перекрыты многие показатели целого 2017 г., а где-то вообще достигнуты исторические рекорды. Про некоторые из них уже проходила информация, но неосвещенных достижений намного больше. Рассмотрим их подробнее.

Подход простой: текущие показатели за 10 месяцев 2018 г. сравниваются с полными годовыми показателями прежних лет. Да, во многих случаях можно говорить, что с учетом динамики мы достигнем, превзойдем и т. п. , но делать так не будем. Достижения будем оценивать по мере их свершения, сейчас только факты.

Первое достижение, с одной стороны небольшое, с другой — всеобъемлющее: экспорт уже превысил уровень 2017 г. За 10 месяцев 2018 г. он составил 367,1 млрд долл. против 357,8 млрд долл. за 2017 г. Дальше рассмотрим экспортные успехи в отраслевом разрезе. Отрасли и товары в них — по убыванию стоимостных объемов экспорта, для лучшего понимания значимости.

Топливо и минеральное сырье

Сжиженный природный газ. Рекорд известный. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 14,9 млн т, пик 2013 г. (11,8 млн т) остался позади еще в августе.

Бурый уголь. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 9,5 млн т, абсолютный рекорд 2017 г. — 8,7 млн т. По общему экспорту угля рекорд тоже будет, но позже.

Цинковые руды и концентраты. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 291 тыс. т, абсолютный рекорд 2016 и 2017 гг. — 267 тыс. т.

Сурьмяные руды и концентраты. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 33,5 тыс. т, это максимум для 2010-х гг.

Молибденовые руды и концентраты. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 6,2 тыс. т, это максимум для 2010-х гг.

Металлопродукция

Стальные трубы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 2,15 млн т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 2,14 млн т.

Прямовосстановленное железо. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 3,2 млн т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 2,87 млн т.

Листовой прокат с покрытиями. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 762 тыс. т, это максимум по крайней мере с 1996 г., в прошлом году было 745 тыс. т.

Стальная проволока. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 262 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 243 тыс. т.

Крепежная арматура и фурнитура из металлов. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 16,1 тыс. т, это максимум по крайней мере с середины 1990-х гг., в прошлом году было 13,5 тыс. т.

Стальные пружины и рессоры. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 10,9 тыс. т, это максимум с 2014 г., в прошлом году было 10,86 тыс. т.

Решетки, сетки, ткань из черных металлов. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 20,8 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 14,9 тыс. т.

Машиностроение

Железнодорожная техника. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 503 млн долл., это максимум с 2013 г., в прошлом году было 361 млн долл. Главные «локомотивы» — вагоны электропоездов и метро (фактически — только метро), грузовые вагоны и тепловозы. Экспорт грузовых вагонов составил 10535 штук, что является вторым показателем в истории после пика 2012 г., но по итогам года может состояться и абсолютный рекорд.

Электрические двигатели и генераторы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 278 млн долл., это максимум с 2014 г., в прошлом году было 255 млн долл.

Бытовые холодильники. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 633 тыс. штук, это максимум с 2012 г., в прошлом году было 580 тыс. штук.

Автомобильные кузова. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 153 млн долл., это максимум по меньшей мере с конца 1990-х гг., хотя в количественном выражении (43,7 тыс. штук) уступает также локальному пику 2006 г. (около 58 тыс. штук). В 2017 г. показатели равнялись 108 млн долл. и 36 тыс. штук.

Паровые турбины. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 151 млн долл., это максимум для 2010-х гг.

Полноповоротные экскаваторы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 144 млн долл., это максимум с 2014 г., в прошлом году было 96 млн долл.

Бензиновые двигатели. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 85 млн долл., это максимум по крайней мере с конца 1990-х гг., в прошлом году было 19 млн долл.

Холодильные витрины и схожая мебель. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 82 млн долл., это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 78 млн долл.

Зерноуборочные комбайны. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 749 штук, это максимум с 2014 г., в прошлом году было 666 штук.

Металлообрабатывающее оборудование. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 63 млн долл., это максимум с 2015 г., в прошлом году было 62 млн долл.

Подъемные краны и схожие машины. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 63 млн долл., это максимум с 2014 г., в прошлом году было 62 млн долл. (это не опечатка, показатели совпадают с абзацем выше) Главный локомотив — кузнечно-прессовое оборудование.

Автомобильные шасси с двигателем. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 30 млн долл., это максимум по крайней мере с конца 1990-х гг., в прошлом году было 5,5 млн долл. Причина — крупные поставки в Узбекистан.

Станки для обработки неминеральных твердых материалов. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 9,5 млн долл., это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 8,1 млн долл.

Химические товары

Эфиры и их производные. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 369 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 342 тыс. т.

Поливинилхлорид. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 142 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 140 тыс. т.

Пластиковая тара и упаковка. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 63,9 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 63,6 тыс. т.

Пестициды. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 21,1 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 20,9 тыс. т.

Полиэтилентерефталат. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 54 тыс. т, это максимум с 2013 г., в прошлом году было 33 тыс. т.

Огнеупорные составы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 36,4 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 30,2 тыс. т.

Цианид натрия. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 11,7 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 10,5 тыс. т.

Самоклеящаяся пленка. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 8,3 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 6,4 тыс. т.

Гидроксид алюминия. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 59 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 30 тыс. т.

Нитрат калия. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 16,8 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 15,3 тыс. т.

Продукция АПК

Зерно. Тоже раскрученное достижение. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 46 млн т — это абсолютный рекорд, за весь прошлый год было 43,3 млн т. Рекордсмен среди зерновых — пшеница, про нее много писали и пишут (в том числе и мы). За 10 месяцев вывезено 36,8 млн т пшеницы против 33,1 млн т в прошлом году. Есть достижения и по второстепенным злакам: рожь — 6-летний максимум, 189 тыс. т, гречиха — рекорд в новейшей истории, 69 тыс. т (скорее всего, и абсолютный тоже — вряд в начале XX века Европе была нужна российская гречка в таких масштабах), овес — максимум для 2010-х гг., 34 тыс. т.

Рапсовое масло. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 354 тыс. т, это второй результат в истории, в 2014 г. было 357 тыс. т, так что по итогам года состоится и абсолютный рекорд.

Рыбное филе. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 91 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 84 тыс. т. Правда, некоторое количество рыбы и морепродуктов вывозится вне зон таможенного учета и фиксируется в статистике Росстата — будет ли рекорд с учетом этих объемов, рассмотрим в годовом обзоре.

Соя. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 757 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 520 тыс. т. 90% экспорта — дальневосточная соя в Китай, появились крупные поставки в Белоруссию.

Рапс. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 333 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 196 тыс. т.

Баранина. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 9,7 тыс. т, это абсолютный рекорд для новейшего времени, предыдущие 25 лет экспорта баранины из России практически не было

Яйца. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 28,1 тыс. т, это абсолютный рекорд с середины прошлого века, в 2017 г. было 27,4 тыс. т.

Готовые продукты из цельных злаков. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 9,1 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 8,7 тыс. т. В поставках преобладают кукурузные хлопья и мюсли.

Глюкоза и глюкозный сироп. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 28 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было только 15 тыс. т.

Крахмал. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 31,5 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России, в прошлом году было 23,1 тыс. т. Доминирует, как ни странно, кукурузный крахмал.

Томатные консервы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 6,9 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 5,9 тыс. т, а в начале десятилетия — только 1 тыс. т.

Продукция ЛПК

Шпон. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 635 тыс. куб. м, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 597 тыс. куб. м.

Тара и упаковка из бумаги и картона. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 101 тыс. т, это максимум по крайней мере с 1994 г., в прошлом году было 100 тыс. т.

Профилированные пиломатериалы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 139 тыс. т, это рекорд в новейшей истории, в прошлом году было 138 тыс. т.

Обои. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 19 тыс. т, это максимум по крайней мере с 1994 г., в прошлом году было 18 тыс. т.

Кухонные принадлежности из дерева. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 27,5 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 23,6 тыс. т. Крупнейшая статья — палочки для еды в Китай.

Прочие товары

Обувь. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. составил 18,3 млн пар — это максимум по крайней мере с 1996 г., в прошлом году было 17,9 млн пар. В стоимостном выражении экспорт равнялся 184 млн долл., это максимум с 2015 г., в прошлом году было 179 млн долл.

Минеральные изоляционные материалы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 241 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 214 тыс. т.

Сборные строительные конструкции. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 62 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 42 тыс. т.

Огнеупорная строительная керамика. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 141 тыс. т, это максимум с 2015 г., в прошлом году было 140 тыс. т.

Бытовые изделия из стекла. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 32,9 тыс. т на 42,7 млн долл., оба показателя — максимальные для 2010-х гг., в прошлом году было 26,3 тыс. т и 40,2 млн долл.

Абразивные изделия. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 13,1 тыс. т, это максимум для 2010-х гг., в прошлом году было 9,6 тыс. т.

Стеклянные микросферы. Экспорт за 10 месяцев 2018 г. — 25,5 тыс. т, это абсолютный рекорд, в прошлом году было 23,1 тыс. т.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России.

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:3568949134093470:NO