В Якутске открыт радиологический корпус онкодиспансера

Радиологическое отделение Якутского республиканского онкологического диспансера открыли в Якутске. Техническое оснащение позволит оказывать помощь пациентам с онкозаболеваниями на самом высоком уровне.

В Якутии идет строительство республиканского онкологического диспансера на 210 коек с радиологическим отделением и хозблоком.

К реконструкции радиологического отделения и капитальному ремонту приступили в 2016 г. В ходе реконструкции объекта построен новый палатный корпус, площади которого превышают старые в 2,6 раза. В здании будет размещено радиологическое отделение на 30 коек, отделение лучевой диагностики, отделение медицинской физики и радиационной безопасности.

Новый корпус оснащён современным тяжёлым медицинским оборудованием, часть которого — пока единственное на Дальнем Востоке. В отделении установлен высокотехнологичный линейный ускоритель с функцией синхронизации дыхания, оборудование для локальной гипертермии, КТ-сканер.

Теперь пациенты смогут получить высококвалифицированное радиологическое лечение на территории Якутии. Это сотни спасенных жизней. Это первый большой шаг в развитии онкослужбы республики.