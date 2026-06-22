Состоялось открытие после капитального ремонта основного лечебно-диагностического блока «А» Нерюнгринской центральной районной больницы. Это событие стало знаковым этапом масштабной модернизации медицинской инфраструктуры района, стартовавшей в 2022 году.

Напомним, масштабная реконструкция охватила практически все подразделения ЦРБ, включая поликлинику для взрослых, женскую консультацию, кожно-венерологический диспансер, родильный дом и другие корпуса. Ранее уже были сданы женская консультация и блоки «Б» и «В» лечебного корпуса. Открытие блока «А» — еще один важный шаг к созданию современной и комфортной больницы.

Обновленный блок «А» стал домом для ключевых хирургических служб больницы. Здесь расположились отделения хирургии, травматологии, гинекологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, а также мощный операционный блок и отделение реанимации общей коечной мощностью на 123 койки. Внедрение современных рентгенхирургических технологий и высокоточного оборудования, включая комплексы МРТ и СКТ, позволило вывести оказание экстренной и плановой помощи на качественно новый уровень.

Результаты не заставили себя ждать. В больнице активно осваивают высокотехнологичные методы лечения: ангиографию и стентирование сосудов сердца, внутрисосудистую тромбоэкстракцию при инсультах, современные малоинвазивные урологические операции. Только в 2025 году выполнено 46 артроскопических вмешательств и 26 биосинтезов при переломах бедра. С внедрением этих передовых методик количество сложных операций растет, а период восстановления пациентов сокращается.

Удовлетворенность жителей качеством медицинских услуг, которая в 2021 году составляла всего 22%, сегодня достигла 70%, чему во многом способствует системная работа по модернизации здравоохранения. Работы по обновлению всех объектов ЦРБ, включая взрослую поликлинику, планируется полностью завершить в 2026 году.