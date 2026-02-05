сегодня
оцените публикацию
В Якутии открылась новая поликлиника
В рамках реализации федерального проекта «Здоровое будущее» построен больничный комплекс на 45 коек, с поликлиникой на 104 посещения в смену в посёлке Сангар Кобяйского улуса.
Сегодня больница оснащена необходимым оборудованием, персоналом обеспечено около 40 рабочих мест.
Медицинский комплекс позволит жителям района получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: yakutsk.bezformata.com
Комментарии 0