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Спортивные объекты

В Башкирии открылся новый спортивный комплекс с бассейном

  •  © glavarb.ru

29 декабря в с. Ермекеево в Башкирии открылся новый спортивный комплекс площадью 3 тыс. м2.

В здании спорткомлекса, помимо 25-метрового бассейна, имеется универсальный спортзал, где можно заниматься теннисом, волейболом, баскетболом и мини-футболом, а также зал для занятий боксом и тренажерный зал.

«Строительство комплекса профинансировала компания «Башнефть». Строительство спортивного объекта началось в 2015 году, сметная стоимость составила 165 миллионов рублей.

Комплекс будет принимать до 100 человек в смену.

  •  © bashinform.ru

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http://rus.bashgazet.ru/obschestvo/2267-v-ermekevo-otkrylsja-novyj-fok-s-bassejnom.html

спортивные объекты , сельская жизнь , Башкирия
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