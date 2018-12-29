В Башкирии открылся новый спортивный комплекс с бассейном

29 декабря в с. Ермекеево в Башкирии открылся новый спортивный комплекс площадью 3 тыс. м2.

В здании спорткомлекса, помимо 25-метрового бассейна, имеется универсальный спортзал, где можно заниматься теннисом, волейболом, баскетболом и мини-футболом, а также зал для занятий боксом и тренажерный зал.

«Строительство комплекса профинансировала компания «Башнефть». Строительство спортивного объекта началось в 2015 году, сметная стоимость составила 165 миллионов рублей.

Комплекс будет принимать до 100 человек в смену.