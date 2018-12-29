Новый ФОК открыт в Воронежской области

В посёлке Отрадное Новоусманского района состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный». Площадь здания нового ФОКа — более 2000 кв.м.

В нём находятся два спортивных зала: универсальный площадью чуть более 1000 кв.м. и малый — 245 кв.м. В спортивных залах можно заниматься спортивной акробатикой, волейболом, борьбой, футболом и мини-футболом.