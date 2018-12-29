Корпус поликлиники Верхнеяркеевской центральной районной больницы открыт в Башкирии

В селе Верхнеяркеево открылся новый корпус поликлиники Верхнеяркеевской центральной районной больницы. Введение нового корпуса поликлиники на 250 посещений в смену позволит снять проблемы нехватки площадей, и, что немаловажно, исключит смешивание потоков детского и взрослого населения. Здесь будут располагаться детская поликлиника, женская консультация, кабинеты «узких» специалистов взрослой поликлиники, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория. Также в новый корпус переехали кабинеты планирования семьи, здорового ребенка, профилактическое отделение.

Строительство поликлиники началось в 2016 году. Финансирование строительства осуществил Фонд социальных целевых программ в объеме свыше 260 млн рублей.

Основная функция Верхнеяркеевской ЦРБ, являющейся медицинской организацией первого уровня, — это оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно — поликлинических условиях, в связи с этим ввод нового корпуса значительно улучшит качество предоставляемой населению района медицинской помощи.