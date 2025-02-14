Новая поликлиника открылась в поселке Каджером Республики Коми

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Прием пациентов начался в новой поликлинике поселка Каджером Печорского района Республики Коми. Здание возвели вместо уже аварийного корпуса 1960-х годов постройки, работы велись по нацпроекту «Здравоохранение».

Поликлиника в Каджероме входит в структуру Печорской центральной районной больницы. Медицинскую помощь в новом корпусе смогут получать более 1500 взрослых и детей, в том числе проживающих в близлежащих поселках Причал, Талый, Рыбница, Трубоседъель.

В процессе строительства:

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В медучреждении оборудованs навигация и комфортные зоны ожидания. При планировке помещений учитывались условия для удобства маломобильных граждан. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием, среди которого портативное устройство для оказания экстренной помощи, электрокардиограф, современная стоматологическая установка, УЗИ-аппарат, глюкометры, пульсоксиметры, гинекологическое кресло, светильники, рентгеновский комплекс и фармацевтические холодильники.

© bnkomi.ru

«Открытие нового здания поликлиники — важное событие, которого мы очень ждали! В поликлинике имеются кабинеты участкового терапевта, акушера-гинеколога, врача-стоматолога, процедурный кабинет, кабинет массажа и другие. Теперь необходимая медицинская помощь пациентам будет оказываться в комфортных условиях с применением современного оборудования», — рассказала исполняющая обязанности главного врача Печорской районной больницы Наталья Чупрова.

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