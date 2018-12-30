В ингушском селе Сагопши открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Первый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии. Объект был возведен в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы.

Если десять лет назад количество занимающихся спортом в республике составляло 2,3%, то сегодня этот показатель равен 16,4%. Всего в Ингушетии уже 357 спортивных объектов, площадок и сооружений, на которых систематически занимаются спортом свыше 72 тыс. человек. Наша задача — увеличить показатель до 55%.

До 2024 года в республике запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, пять из них будут включать в себя плавательные бассейны. Кроме того, планируется возведение 50 многофункциональных спортивных площадок в населенных пунктах региона.