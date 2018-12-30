В Куйбышевском районе Самары открылся детский сад на 230 мест

В микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского района Самары открылся очередной новый детский сад. В нём уже укомплектовано 9 групп из 12. Также функционирует специальная группа, рассчитанная для маломобильных детей. В здании размещены грузоподъемник и пассажирский лифт, которые призваны облегчить передвижение ребят на колясках по помещению.

Детский сад оснащен музыкальным и спортивным залами, есть кабинет логопеда и психолога, преподавателей по физкультуре и музыке, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной. Во дворе две спортивные площадки со специальным антитравматическим покрытием, теневыми навесами, скамейками, игровыми комплексами «Паровозик» и «Королевство», песочницей, лабиринтом и стенкой для метания.

Предыдущий детский сад в «Волгаре» был открыт в начале года. Всего в 2018 году в регионе открыли 9 новых детских садов. На следующий год власти планируют ввести в эксплуатацию еще 20 новых детских садов по всей области.