В Белгородской области ООО «Бородинское» реконструировало животноводческую ферму

Руководитель фирмы «Бородинское» Анатолий Штоколов построил на месте старой фермы новый корпус с современной механизацией.

Вместо давно отжившего век коровника, практически из руин, выросло добротное помещение, которое определили под выращивание ремонтного молодняка, раздоя коров и нетелей. Летом рядом с родильным помещением появился корпус для дойного стада с беспривязным содержанием на глубокой подстилке, с доильным залом на одновременное доение 16 животных, с компьютерным учётом молока. Есть цех сбора и охлаждения молока, кабинеты специалистов, комнаты отдыха животноводов, душевые, туалеты и все другие необходимые для производительного труда и отличного отдыха в свободное время удобства.

«Против того, что было в молочном производстве несколько лет назад, сегодня всё поголовье КРС сосредоточено здесь, в Бородине. На ферме без малого 600 головкрупного рогатого скота, в том числе почти 300 коров. Благодаря совершенному оборудованию доения, дойное стадо обслуживают всего пять мастеров машинного доения.

Две доярки у нас работают в цехе раздоя, они раздаивают растелившихся коров и нетелей, присматривают за появившимися телятами. Это Елена Архипенкои Нина Морозова. В корпусе производства молока трудятся три доярки — Ирина Фартучная, Анна Лукина и Светлана Сурченко. Доят разово ежедневно по 60 коровкаждая», — рассказывала руководитель коллектива животноводов Кустова.

Чтобы поднять доходность молочного животноводства, в хозяйстве улучшается качество дойного стада. В него активно вводятся растеливающиеся животные, которых завезли из племенного подмосковного хозяйства. За животными организован особый уход.

Ежедневно с фермы в переработку отправляется более 4 тонн молокас жирностью до 4%. Годовой надой от каждой коровы стада составил в прошлом году около 8 тыс. кг, не за горами, как говорится, и 9 тыс.