В якутском селе Магарас открыли молочный цех

Проект «Модульный молочный цех с. Магарас» реализован СХППК «Горный Ас» на средства гранта, предоставленного в форме субсидии на развитие материально-технической базы в текущем 2018 году по результатам конкурсного отбора. Размер гранта составил 10 143,0 тыс. рублей (80% от запланированных затрат кооператива). Производственная мощность модульного оборудования составляет 0,5 тонн в смену. Оборудование ориентировано на выпуск пастеризованного молока, сливок, сметаны, творога, кисломолочных продуктов и сливочного масла.

По итогам 11 мес. 2018 года заготовительной организацией СХППК «Горный Ас» заготовлено 3 353,8 тонн, из них с. Магарас — 89,7 тн. отметим, СХППК «Горный-Ас» начал свою работу в ноябре 2016 года. Компания является единым заготовителем Горного улуса. Членами «Горный-Ас» являются 45 крестьянских хозяйств и три потребительских кооператива.