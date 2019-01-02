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Детские сады и школы

Ход строительства школы-коллегиума в Севастополе

Строительство школы-коллегиума в Севастополе на улице Корчагина по состоянию на 1 января 2019 года.

  •  © stavrolit.info

Школа рассчитана на 720 мест. Площадь 20 тыс. кв.м. Строительство идёт высоким темпом. За короткий промежуток времени было снесено старое здание, подготовлен фундамент и уже возводятся этажи. Сдать школу планируют в июле 2019-го года.

  •  © stavrolit.info

  •  © stavrolit.info

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Школа-коллегиум, Школа, Севастополь
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