Ход строительства школы-коллегиума в Севастополе
Строительство школы-коллегиума в Севастополе на улице Корчагина по состоянию на 1 января 2019 года.
Школа рассчитана на 720 мест. Площадь 20 тыс. кв.м. Строительство идёт высоким темпом. За короткий промежуток времени было снесено старое здание, подготовлен фундамент и уже возводятся этажи. Сдать школу планируют в июле 2019-го года.
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- Владимир Никифоров
- 02.01.201917:27
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03.01.1909:15:05